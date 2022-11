Lyon : l'école Berthelot de nouveau occupée ce lundi 7 novembre

Un collectif de parents de l'école Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon occupera de nouveau le site à partir de lundi 7 novembre pour donner un toit à une maman et son petit garçon de 3 ans.

La mère et son fils de 3 ans ont été hébergés à l'hôtel pendant les vacances de la Toussaint grâce à un élan de solidarité. Mais à partir de ce lundi 7 novembre, le collectif de parents de l'école Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon va de nouveau occuper les locaux de l'établissement, faute d'une autre solution.

"200 enfants à la rue à Lyon et son agglomération"

Le 10 octobre déjà, le collectif s'était mobilisé pour loger cette maman et son fils à l'hôtel pendant quelques nuits, puis au sein de l'école Berthelot la semaine suivante. Dans un mail, les parents expliquent : "Toutes les démarches nécessaires ont été faites auprès des autorités compétentes. la Mairie du 7e arrondissement est aussi informée de cette situation, mais pour l'instant nous n'avons aucune perspective de prise en charge de cette famille, alors que les températures baissent et que le froid s'installe."

La mère et son enfant seront ainsi mis à l'abri la semaine et relogés dans un hôtel le week-end. "Il nous reste un peu de sous dans la cagnotte grâce aux riverains, aux professeurs et aux parents qui ont donné", détaille Nadia, l'une des parents du collectif de l'école Berthelot.

"La douzaine d'établissements occupés représentent environ 30 enfants logés."

Nadia du collectif des parents Berthelot solidaires

Le collectif de parents est associé à l'association Jamais sans toit, qui occupe une douzaine d'écoles pour y loger des familles sans domicile. Déjà en février 2022, une famille composée d'une petite fille de 3 ans et d'un bébé de 18 mois avaient été mise à l'abri dans les locaux de l'école. "Au total sur la douzaine d'établissements occupés, ça représente environ 30 enfants logés", affirme Nadia.

"Zéro enfants à la rue" ?

En octobre 2021, la Ville de Lyon lançait pourtant son dispositif "zéro enfants à la rue". Plus d'un an plus tard, l'objectif est loin d'être atteint. Faute de place notamment dans les hébergements d'urgence, la Ville apporte son aide à ces parents mobilisés. "Ils vont nous allumer le chauffage la nuit pour les familles qui dorment dans des écoles", ajoute Nadia.

En novembre dernier, la Ville à mis à disposition des appartements du parc communal pour trois familles. Main dans la main avec le Foyer Notre-Dame des sans-abris, deux dispositifs ont ensuite été créés, accueillants au total 17 familles. Mais aujourd'hui encore, "on estime à 200 le nombre d'enfants sans toi à Lyon et son agglomération", explique Nadia.

