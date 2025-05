A l'occasion du défilé de mode inclusive Every bodies tenu le 17 mai prochain, l'actrice Mayane Sarah défilera à l'espace Raphaël de Barros de Villeurbanne.

Révélée au public grâce à son rôle dans Un Ptit truc en plus, la jeune actrice Mayane Sarah devient l'égérie du défilé de mode inclusive Every bodies. Le 17 mai à 17h, elle sera l'une des figures emblématiques de l'événement organisé à l’espace Raphaël de Barros de Villeurbanne. Une initiative portée en partenariat avec l’école de mode ESMOD, visant à sensibiliser les stylistes de demain sur le sujet du handicap et sur leur difficulté à trouver des vêtements adaptés.

Habillée de créations conçues par les étudiants d’ESMOD et par le styliste lyonnais Nicolas Fafiotte, la comédienne défilera aux côtés de 34 autres mannequins en situation de handicap. Les places sont disponibles sur le site de l'événement au prix de quinze euros. Des tarifs solidaires à huit euros sont également proposés en échange de main d'œuvre.

