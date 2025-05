Six mois après sa destitution du poste d'adjoint à la mairie de Vaulx-en-Velin, Ahmed Chekhab compte saisir la justice pour faire annuler cette décision.

Le 21 novembre dernier, Ahmed Chekhab était destitué de son poste d'adjoint à la mairie de Vaulx-en-Velin lors du vote d'une délibération en conseil municipal. Une destitution que la maire PS de la ville Hélène Geoffroy, avait justifiée par "un manque d'implication" et "une conduite inappropriée" de l'élu. Près de six mois plus tard, l'ex-adjoint compte saisir le tribunal administratif de Lyon afin de faire annuler cette décision.

Ahmed Chekhab revendique l'annulation de la délibération de novembre 2024, et une "indemnisation du préjudice moral et financier subi." Selon le Progrès, l'ex-adjoint met en avant "une absence d'éléments concrets permettant d'assoir une base légale à cette décision." Il dénonce également une décision prise sur la base "de considérations privées d'ordre purement politiques."

A travers ce dernier point, Amhed Chekhab ferait référence à son soutien apporté au député LFI Abdelkader Lahmar lors des législatives 2024. Un soutien qui selon lui, n'aurait pas plu à Hélène Geoffroy, Abdelkader Lahmar étant l'un des ses principaux concurrents aux prochaines élections municipales.

