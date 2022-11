À l'occasion de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (14-20 nov.), Lyon Capitale recevait Agathe Baconnet, responsable mission handicap du groupe Fiducial*, dans l'émission "6 minutes Chrono".



Agathe Baconnet revient dans un premier temps sur le sens de la semaine européenne pour l'emploi qui se déroule du 14 novembre au 20 novembre dans l'ensemble du Vieux Continent : "C'est l'occasion pour toutes les entreprises de mettre en place des actions de sensibilisation, de recrutement."

80% des handicaps sont invisibles

Une précision s'impose avant de développer car lorsque l'on pense handicap, on pense souvent handicap moteur et c'est un a priori selon la spécialiste de la question : "Oui, les gens voient la personne en fauteuil roulant ou malvoyante. Ce sont des visions un peu restreintes. 80% des handicaps sont invisibles comme par exemple l'épilepsie. Ça ne se voit pas mais ça peut être très contraignant au quotidien.

Des formations aux recrutements

Une porte d'entrée pour décrire plus en profondeur la fonction d'Agathe Baconnet :"Nous intervenons sur de nombreuses activités. C'est d'abord de la sensibilisation auprès de nos salariés. Nous faisons beaucoup de formations, comme par exemple la formation des équipes RH, des recruteurs, des managers, etc. Nous mettons en place de e-learning. Enfin nous menons aussi directement des actions sur l'emploi en allant dans les forums de recrutement qu'ils soient dédiés au handicap ou non."

Des incompréhensions

Elle poursuit en argumentant que le besoin en explications est criant : "Il y a des situations où la personne ne comprend pas forcément pourquoi certains ont un aménagement de poste et pas d'autres. C'est donc important de sensibiliser sur ce sujet tout le collectif. Moi je me déplace sur toute la France, souvent contactée par les salariés mais aussi parfois par la médecine du travail..."

*Le groupe Fiducial est propriétaire de Lyon Capitale.

