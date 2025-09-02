Actualité
PAF Police aux frontières
Sameer Al-DOUMY / AFP

Lyon : ivre et armé d'un couteau, il agresse une policière

  • par Loane Carpano

    • Mardi 2 septembre au matin, un policière s'est faite agressée en se rendant sur son lieu de travail. Ivre et armé d'un couteau, l'agresseur a été placé en garde à vue.

    Une fonctionnaire de police a été agressée en se rendant sur son lieu de travail ce mardi 2 septembre aux alentours de 5h du matin. Selon les informations de LyonMag, les faits seraient survenus sur le quai du Général Sarrail dans le 6e arrondissement alors que la policière circulait en trottinette.

    Un individu se serait alors approché d'elle afin de lui demander une cigarette. Face à son refus, ce dernier l'aurait violemment frappé au thorax avant de prendre la fuite. Accompagnée d'un témoin, la victime aurait contacté le 17 avant de retrouver l'homme quelques rues plus loin.

    Ivre, l'agresseur aurait sorti un couteau avant d'être rapidement interpellé par la police. D'origine géorgienne et en situation irrégulière, l'individu a été placé en garde à vue.

    Lire aussi :

    à lire également
    Ain : la Maison sise de Pérouges lauréate du loto du patrimoine

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Lyon : ivre et armé d'un couteau, il agresse une policière 15:55
    Ain : la Maison sise de Pérouges lauréate du loto du patrimoine 15:10
    Aujourd'hui, 30% des personnes ne font pas les démarches pour accéder aux aides auxquelles elles ont le droit.
    Job étudiant, alternance... En Auvergne-Rhône-Alpes, près d'un étudiant sur trois occupe un emploi 14:35
    Loire : le château des Cornes d'Urfé lauréat du loto du patrimoine 13:55
    Douane Opération de Police à Décines © Tim Douet
    Un poids-lourd avec 800 kg de cannabis intercepté en direction de Lyon : deux Vaudais écroués 13:20
    d'heure en heure
    Isère : les urgences de deux hôpitaux perturbées en septembre 12:40
    Livres : notre sélection 12:07
    Pollution aux PFAS à Lyon : de nouvelles analyses en cours au port Édouard-Herriot 11:29
    Les expos à voir en septembre à Lyon 11:04
    Lyon : les petites serres du Parc de la Tête d’Or retenues par le loto du patrimoine 10:34
    Villeurbanne : l'association PAZ se mobilise contre le Salon du chiot 09:55
    Michèle Picard - Vénissieux
    Vénissieux : Michèle Picard presse Bruno Retailleau d’agir contre le narcotrafic boulevard Croizat 09:21
    Rhône : deux enfants grièvement blessés dans une collision frontale 08:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut