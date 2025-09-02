Lyon : ivre et armé d'un couteau, il agresse une policière

Mardi 2 septembre au matin, un policière s'est faite agressée en se rendant sur son lieu de travail. Ivre et armé d'un couteau, l'agresseur a été placé en garde à vue.

Une fonctionnaire de police a été agressée en se rendant sur son lieu de travail ce mardi 2 septembre aux alentours de 5h du matin. Selon les informations de LyonMag, les faits seraient survenus sur le quai du Général Sarrail dans le 6e arrondissement alors que la policière circulait en trottinette.

Un individu se serait alors approché d'elle afin de lui demander une cigarette. Face à son refus, ce dernier l'aurait violemment frappé au thorax avant de prendre la fuite. Accompagnée d'un témoin, la victime aurait contacté le 17 avant de retrouver l'homme quelques rues plus loin.

Ivre, l'agresseur aurait sorti un couteau avant d'être rapidement interpellé par la police. D'origine géorgienne et en situation irrégulière, l'individu a été placé en garde à vue.

Lire aussi :