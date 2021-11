Lyon : après son évasion, il cambriole un appartement et blesse des policiers

Police illustration. (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Dans la nuit du vendredi 29 octobre, un cambriolage a eu lieu à Lyon, dans le 7ème arrondissement. Grâce à la description de la victime, un homme a pu être interpellé. Le suspect en question était activement recherché pour s’être évadé d’un centre de semi-liberté.

Aux alentours de 2 heures 40, vendredi 29 octobre, un habitant du septième arrondissement de Lyon a surpris un cambriolage en cours dans son appartement. Très vite, il se met en tête de repousser les intrus hors de chez lui et y parvient. Il contacte la police dans la foulée.

3 policiers blessés pendant l’interpellation

Arrivés sur place, les policiers repèrent un individu âgé de 23 ans à quelques pas de la rue Saint Jérôme, lieu où se sont déroulés les faits. Alors qu’il correspond à la description faite par la victime, l’homme est interpellé. Seulement, il n’a pas l’intention de se laisser faire. Il se rebelle violemment et blesse trois des policiers chargés de son interpellation. La Direction Département de la Sécurité Publique du Rhône (DDSP69) évoque 2 à 7 jours d’ITT pour les agents concernés.

Même maitrisé, le suspect n’a pas l’intention d’en démordre. Il décline une fausse identité et refuse toute coopération. Problème, l’homme faisait déjà l’objet d’un mandat de recherche à la suite de son évasion du centre de semi-liberté où il avait été placé. Un détail qui a permis aux forces de l’ordre de l’identifier formellement et d’obtenir ses aveux pour l’affaire du cambriolage. Le suspect a été présenté au Parquet, samedi 30 octobre, et sera jugé en comparution immédiate ce mardi 2 novembre.