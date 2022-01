Lyon : il grille un feu rouge puis blesse trois policiers lors de son interpellation

Dans la nuit du 6 janvier, un automobiliste a grillé un feu rouge sur l'avenue Tony-Garnier à Lyon. Interpellé par la police après une course-poursuite, il a blessé trois agents.

L'incident s'est déroulé dans la nuit du 6 janvier vers 2 heures du matin. Un homme de 25 ans au volant de son véhicule grille un feu rouge sur l'avenue Tony-Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon. Des policiers le prennent en flagrant délit, mais l'homme refuse d'obéir à leur injonction et prend la fuite. Après une course-poursuite, il percute des barrières de sécurité du périphérique sur la commune de Saint-Fons. Lors de son interpellation, il se rebelle et donne des coups de pieds à deux policiers, qui ont eu chacun neuf jours d'arrêt de travail pour des blessures aux mains et aux jambes.

Le conducteur était en défaut de permis et a refusé de se soumettre à un test d'alcoolémie diligenté par les forces de l'ordre. Il a donc été transféré à l'hôpital pour subir un prélèvement sanguin. Lors de ce transfert, il a blessé un troisième policier en le mordant aux doigts. Les tests ont finalement montré qu'il était sous emprise de l'alcool et de stupéfiants.

Présenté au parquet le 7 janvier en vue d'un jugement en comparution immédiate, il a été condamné à 10 mois de prison et placé sous mandat de dépôt.