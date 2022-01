Lyon : quatre jours de procès, cette semaine, après deux viols dans un bar à chicha du 9e

En novembre 2017, deux jeunes femmes avaient été violées et séquestrées dans un bar à chicha du 9e arrondissement de Lyon. Plus de quatre ans après, deux accusés seront jugés pendant quatre jours à partir de ce mardi 11 janvier.

Initialement prévu au mois de septembre 2021, le procès de deux hommes jugés dans une affaire de viol et de séquestration avait été reporté en raison du malaise cardiaque de l’un des prévenus au soir du premier jour d’audience. La reprise du procès est prévue ce mardi 11 janvier, le verdict est attendu vendredi au terme de quatre jours de débats.

Les accusés contestent les faits

Les faits dont ils sont accusés remontent au 4 novembre 2017 et sont dénoncés par deux jeunes femmes. Ces dernières avaient appelé au secours la police, affirmant avoir été violées et séquestrées dans un bar à chicha situé quai Arloing dans le 9e arrondissement. Après cette soirée dramatique, l’établissement en question avait fait l’objet d’une fermeture de six mois à la demande du préfet de l’époque, Stéphan Bouillon.

Les deux accusés qui retrouveront ce mardi la salle d’audience, où les débats se dérouleront à huis clos, contestent les faits dont ils sont accusés.

