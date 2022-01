Lyon : huit hommes jugés après l'attaque ratée d'un fourgon blindé en 2017

Un procès s'ouvre devant la Cour d'assises de Lyon ce lundi 24 janvier. Huit hommes d'une quarantaine d'années sont suspectés d'une tentative de braquage à Saint-Chamond (Loire) en 2017. Un fourgon blindé avait été la cible d'un commando de braqueurs qui, faute d'avoir mis la main sur le pactole, avait pris la fuite.

Jusqu'au vendredi 28 janvier, la Cour d'assises de Lyon va juger huit hommes suspectés d'une spectaculaire tentative de braquage à Saint-Chamond (Loire). Le 25 septembre 2017 un fourgon blindé vient réapprovisionner un distributeur de billets lorsqu'un commando de malfaiteurs tendent un guet-apens aux convoyeurs de fonds.

Pendant le braquage, les huit hommes armés de Kalachnikovs font feux sur le fourgon blindé en plein centre-ville. Les convoyeurs à bord du véhicule réussissent à s'échapper malgré les rafales, et percutent une voiture dans leur hâte. Dans la foulée, les malfaiteurs brûlent un de leurs véhicules avant de prendre leurs jambes à leur coup sans le moindre butin.

Cinq mois plus tard, en février 2018, une opération de police de la BRI permet d'interpeller huit personnes à Saint-Étienne, à Lyon et à Oullins. Pour ce procès qui s'ouvre ce lundi 24 janvier, trois des huit prévenus sont défavorablement connus de la justice pour des vols et tentatives de vol en bande organisée.