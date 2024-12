Partir découvrir la France pour neuf euros la nuit ? C'est ce que proposera aux jeunes la plateforme lyonnaise Hébé, dès janvier 2025.

C'est une idée qui pourrait changer la manière de voyager des jeunes. Math et Ben, deux amis lyonnais qui se sont rencontrés à la fac lors de leur master en marketing et gestion, lancent Hébé, une plateforme d'échange de logement à destination des jeunes de moins de 30 ans. "On s'est rendu compte qu'il était compliqué pour les jeunes de s'offrir des vacances à cause de logements trop coûteux", explique Ben, fondateur d'Hébé. Un constat qui pousse les deux amis à imaginer une plateforme digitale permettant d'échanger son domicile pour seulement neuf euros la nuit.

"L'idée nous est venue alors qu'on cherchait à se rendre au marché de noël de Strasbourg" explique Math, fondatrice de la plateforme. "La date prévue tombait pendant la Fête des Lumières et on s'est dit qu'il y aurait forcément quelqu'un qui accepterait d'échanger son logement à Strasbourg contre le nôtre à Lyon". Elle poursuit : "Après plusieurs recherches, nous n'avons rien trouvé, c'est là que l'idée d'Hébé est née".

Présentation du site Hébé

Sécurité, entraide, bienveillance et solidarité, voici les quatre mots d'ordre de la plateforme disponible dès janvier 2025.

Pensée pour tous les jeunes

"L'objectif est que tous les jeunes de moins de 30 ans, peu importe leur revenu, aient accès à la culture et puissent découvrir la France" affirment les deux Lyonnais. Pour cela, un prix fixe et inégalable de neuf euros est imposé et reversé à la plateforme, garantissant la sécurité et la fiabilité des échanges. Un tarif unique, peu importe le nombre de personnes hébergées et la taille du logement. "Le but est de ne pas créer de distinctions en mettant en place des catégories suivant la taille ou l'emplacement de l'appartement échangé, tout le monde doit être à égalité", explique Ben.

Afin de rendre Hébé encore plus accessible, la plateforme marche sur un modèle économique d'échange inédit, permettant aux utilisateurs de payer le logement à la nuit. "Nous ne voulions pas rentrer dans le modèle économique des plateformes d'échange existante qui fonctionnent sous forme d'abonnement, tout le monde n'a pas les moyens de le payer" explique Math.

A contrario de ce que certains pourraient penser, pas besoin d'être propriétaire pour s'inscrire. En effet, sauf si cela est spécifié dans le contrat, le locataire dispose du droit de "prêter" gratuitement l'appartement loué. Attention tout de même, à bien vérifier toutes les closes du contrat de location, avant de procéder à l'échange de logement.

Perspectives futures

Si la plateforme sera disponible sur les moteurs de recherche dès janvier 2025, des améliorations futures sont à prévoir. A terme, Math et Ben souhaiteraient développer leur projet en instaurant des partenariats avec plusieurs acteurs locaux. "Nous aimerions enrichir l'offre grâce à des partenariats avec des offices du tourisme ou des commerçants, afin de guider les utilisateurs lorsqu'ils sont sur place" déclare Ben. Une plateforme à suivre, qui devrait également se déployer en tant qu'application dans les années à venir.

