Le 5 décembre dernier, la préfète de région, Fabienne Buccio a annoncé plusieurs avancées majeures concernant la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Parmi les grandes nouvelles, le choix du scénario "grand gabarit" retenu par le ministre en charge des transports.

La ligne ferroviaire Lyon-Turin, permettant de relier la France à l'Italie par les Alpes devrait voir le jour d'ici 2032. Un projet vieux de 30 ans, nécessitant la création de 140 km de ligne. Le 5 décembre dernier, une centaine d'élus et la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio se sont réunis, afin d'effectuer un point sur l'avancée du projet.

A cette occasion, la préfète a annoncé les décisions prises par le ministre chargé des Transports François Durovray. Parmi les avancées majeures du projet, le lancement des études préalables détaillées pour la nouvelle ligne reliant Grenay à Saint-Jean-de-Maurienne, prévu dès le premier septembre 2025. Mais également la reprise des concertations concernant la ligne existante entre Dijon et Saint-Jean-de-Maurienne dès le mois de janvier prochain.

Le scénario "grand gabarit" retenu

Autre avancée majeure, le choix du scénario "grand gabarit", parmi les trois choix proposés. Pour rappel, celui-ci impliquera la construction d'un nouveau tunnel sous le massif de la Chartreuse, d'un autre sous le massif de Belledonne ainsi que d'un troisième au Glandon avant d’entrer à Saint-Jean-de-Maurienne. Un scénario favorable au fret puisque seule la ligne entre Grenay et Avressieux sera mixte, fret et voyageurs.

Le gain de temps vers Turin resterait de 45 minutes environ tout de même. Ce scénario était le plus favorisé par la plupart des élus locaux interrogés par la préfecture de région. 28 millions de tonnes de marchandises pourraient transiter par an. En comparaison : 20 millions de tonnes par an transitent actuellement par les tunnels routiers du Fréjus et du Mont-Blanc et 3 millions de tonnes par an utilisent la voie ferroviaire pour traverser les Alpes.

A lire aussi :