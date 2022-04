Lyon : Grégory Doucet veut accueillir le départ du Tour de France... féminin

Le maire de Lyon, Grégory Doucet / (Photo by JOEL SAGET / AFP)

"La Ville de Lyon est candidate pour accueillir le départ du Tour de France féminin. J’en serais très heureux", explique Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, dans une interview accordée à nos confrères d'Actu Lyon.

En septembre 2020, sa sortie avait fait (beaucoup) jaser. Alors que le Tour de France arrivait à Lyon, le maire de Lyon alors fraîchement élu à la tête de la cité, l'écologiste Grégory Doucet, avait vivement critiqué la très populaire course cycliste, la qualifiant de "machiste" et de "polluante".

"C'est LA grande épreuve du vélo, une grande histoire aussi", avait expliqué Doucet, dans une interview accordée au Progrès en septembre 2020. Mais "la machine Tour de France" pose question au premier édile de la ville. "Plusieurs points me dérangent. D’abord, le Tour de France continue à véhiculer une image machiste du sport. Quand on défend les valeurs du sport, on défend l’égalité femmes-hommes. Il devrait y avoir un Tour de France féminin depuis longtemps. C’est la dernière épreuve d’envergure à ne pas avoir franchi le pas".

Doucet avait été très critique sur le Tour de France masculin en 2020

Doucet s'interrogeait aussi, dans les colonnes du quotidien régional, "sur l’empreinte écologique du Tour". "Le Tour n'est pas écoresponsable. Combien de véhicules à moteur thermique circulent pour faire courir ces coureurs à vélo ? Combien de déchets engendrés [Il n'est] plus acceptable d’avoir des grandes manifestations sportives dont la première priorité n’est pas de se poser la question de leur empreinte".

Les critiques avaient plu. On ne touche pas au Tour de France. Une institution. Sur les réseaux sociaux, chez ses adversaires politiques, le nouveau maire de Lyon avait subi les foudres de nombre de personnes. On ne touche pas à la Grande Boucle, si populaire.

Ce jeudi, dans une interview accordée à nos confrères d'Actu Lyon, Grégory Doucet explique que "la Ville de Lyon est candidate pour accueillir le départ du Tour de France féminin. J’en serais très heureux".

Et qu'en est-il pour le tour de France masculin ? "Par la même occasion, j’en serais très heureux aussi. Oui, je souhaite que la Ville de Lyon puisse accueillir le Tour de France féminin. Je n’ai pas de date à vous donner, il faut qu’il y ait des discussions avec les organisateurs du Tour de France car ce sont des choses qui sont programmées très longtemps à l’avance", ajoute le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet.

Lire aussi : Le Tour de France "machiste" et "polluant" : le maire de Lyon crée la polémique