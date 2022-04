Affaire Ribes : les victimes prennent la parole le vendredi 6 mai à Lyon

Pour la première fois, le collectif des victimes du prêtre Ribes se réunit pour une réunion publique, vendredi 6 mai au café Gambetta (Lyon 3e).

Les victimes de Louis Ribes, prêtre pédo-criminel surnommé "le Picasso des églises", ont déjà participé à six réunions de libération de la parole en janvier et février 2022. Pour la première fois, le vendredi 6 mai, le collectif des victimes du père Ribes donne rendez-vous aux journalistes et au grand public (dans la limite des places disponibles) pour une conférence de presse au café Gambetta (Lyon 3e), à 10h.

Lors de cette réunion publique, Annick Moulin et Luc Gemet, initiateurs du collectif, prendront la parole pour faire part des demandes des victimes. Puis, une analyse financière des biens du diocèse de Lyon sera faite par Roger-Pierre Jérabek, expert-comptable et commissaire aux comptes. Enfin, Gilles Champion, auteur, metteur en scène et comédien, présentera des extraits de la recension dramatique de l’affaire Ribes, intitulée « Et les ténèbres ne l'ont point saisi ». Des temps d'échanges et de questions-réponses sont également prévus.

Des centaines de victimes selon le collectif

Retour sur les faits: fin 2021, l'affaire Ribes était révélée. Près de trente ans après la mort du père Ribes, décédé en 1994. la parole se libère alors du côté des victimes. Certaines sortent de plusieurs dizaines d'années de silence. Les signalements tombent par dizaines et les plaintes déposées au procureur de la république s'accumulent, comme l'annonçait Lyon Capitale en février dernier.

D'après les témoignages recueillis actuellement, de 1957 à 1990, le père Louis Ribes a violé et agressé sexuellement des enfants dans les diocèses de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble-Vienne. Une cinquantaine de victimes sont recensées pour le moment. Mais, ce chiffre serait sous-estimé, plusieurs victimes ne souhaitant pas prendre la parole. D'après le collectif des victimes du père Ribes, il y aurait en réalité des centaines de victimes.

Du côté de l'église, l'archevêché de Lyon a proposé un processus d'indemnisation financière pour les personnes concernées. En janvier 2022, il a également fait retirer en urgence les tableaux du chemin de croix de l'église de Pomeys, dans le Rhône.

Contacts

Collectif des victimes de Louis Ribes : affaire.ribes@protonmail.com

Contacts diocésains pour les personnes victimes :

Grenoble-Vienne : 07 68 77 29 60 ou cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr

Lyon : signalement@lyon.catholique.fr

Saint-Etienne : 04 77 59 30 66 ou accueil.victimes@diocèse-saintetienne.fr.

France Victimes : 01 41 83 42 17.

