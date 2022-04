Fin des tours à la Part-Dieu : "On n’a pas tous envie d’habiter à Manhattan"

Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, évoque la fin de projets de tours dans le quartier de la Part-Dieu, à Lyon.

Les projets de nouvelles tours à la Part-Dieu, c'est fini. Grégory Doucet, le maire de Lyon, explique sa vision, dans une interview accordée à Actu Lyon.

"​Ce qui compte, c'est la qualité d’habiter à Lyon. Cela commence par l’intérieur des logements. Proposer des bâtiments qui puissent être à taille humaine. On veut établir une juste densité qui permet de respecter à la fois les besoins de logements en nombre, donc oui on fait des étages, et en même temps des logements sous lesquels nous ne sommes pas écrasés, afin d’avoir une végétalisation généreuse, qui n’est pas écrasée par de grandes tours", explique Grégory Doucet.

"On n’a pas forcément tous envie d’habiter à Manhattan. Si je devais un peu résumer à gros traits. On cherche cette juste densité", ajoute-t-il, dans l'interview accordée à Actu Lyon.

Lire aussi : A Lyon, les écologistes ne veulent plus de nouvelles tours à la Part-Dieu