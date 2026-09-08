Agression d'un couple après un match de l'OL : deux suspects jugés en février

Deux hommes soupçonnés d'avoir violemment agressé un couple, dont une élue locale, à la sortie du match OL-Le Havre le 29 août, seront jugés en février devant le tribunal correctionnel, a annoncé lundi le parquet de Lyon à l'AFP.

Bien après la fin du match, un couple avait été pris à partie par des personnes alcoolisées qui sortaient d'un bar et la femme, élue d'opposition de gauche à Rillieux-la-Pape (Rhône), avait rapporté sur Facebook qu'ils avaient essuyé des insultes racistes avant d'être frappés. Trois suspects, des hommes trentenaires tous dotés de casiers judiciaires, ont été arrêtés vendredi dans l'agglomération lyonnaise, dans le cadre de l'enquête ouverte après les faits, survenus près du stade de l'Olympique Lyonnais à Décines-Charpieu.

L'un a été laissé libre sans poursuite et les deux autres seront poursuivis devant le tribunal correctionnel le 18 février, pour "violences en réunion suivies d'incapacité totale de travail (ITT)", supérieure à huit jours s'agissant des faits visant l'élue, et n'excédant pas huit jours concernant son compagnon, a précisé le parquet.

Dans une vidéo diffusé sur X lundi, les Bad Gones, l'un des principaux groupes de supporters de l'OL, ont fermement démenti avoir été impliqués dans cette agression, alors que l'élue avait mis en cause un "groupe de supporters".

Les Bad Gones se défendent

"Ce qui a été rapporté par cette dame n'était pas la vérité", "c'est terminé de nous traîner dans la boue et de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas", a lancé le porte-parole de ce groupe, filmé au pied des tribunes lors du match contre Auxerre samedi, affirmant même que ce sont des membres des Bad Gones qui, "ayant entendu qu'il y avait une bagarre, sont intervenus" pour la défendre.

Juste avant le match, deux autres personnes, dont un homme de 17 ans, ont également été rouées de coups aux abords du stade, mais "aucun élément à ce stade ne permet de lier les deux séquences", avait indiqué vendredi une source proche du dossier.

Concernant ces faits, survenus vers 20h45 et pour lesquels une enquête est en cours, "l'hypothèse privilégiée à ce stade est celle d'une rixe entre deux groupes de supporteurs antagonistes, qui pourraient s'être donné rendez-vous", avait-elle précisé, évoquant une vingtaine de personnes de chaque côté. Devant la presse lundi, le directeur général de l'Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger, a dénoncé des faits d'une "violence totalement malade".

"Il y a des groupes qui se sont rassemblés avec des armes, ce ne sont pas des gens qui aiment le foot et qui viennent dans le stade pour nous supporter. Ce sont des gens qui ont des problèmes entre eux et qui viennent avec des cagoules, des armes, c’est terrible. Et nous avons besoin de l’aide de l’Etat, de la police", a-t-il déclaré, assurant: "nous allons prendre des mesures", "des sanctions sévères et graves pour ces gens-là".