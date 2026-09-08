Ce lundi 7 septembre a été la journée la plus chaude du mois jamais enregistrée à Lyon, avec 37,4 degrés relevés à la station Lyon 7e.

C'était attendu, et c'est désormais officiel : cette canicule qui touche Lyon depuis la fin de la semaine dernière entre dans l'histoire météorologique. Ce lundi 7 septembre, il n'avait jamais fait aussi chaud pour un mois de septembre entre Rhône et Saône.

Selon le site Info Climat, jusqu'à 37,4 degrés ont été relevés à la station ENS Lyon 7e ce lundi, dépassant largement le record de 36,1 degrés qui datait d'il y a seulement 3 jours, le vendredi 4 septembre. Mais cette station située dans le centre-ville de Lyon n'aura pas été la seule à connaître un record de températures pour un mois de septembre.

A la station Lyon St Exupery, jusqu'à 36 degrés ont été relevés ce lundi à 16h. Un nouveau record après les 34,5 degrés de vendredi dernier et loin devant les 33,2 degrés du 14 septembre 1987, preuve que cette nouvelle canicule est bien historique à Lyon.

Seule la station Lyon Bron n'a pas connu de nouveau record de chaleur. "Seulement" 35,5 degrés ont été notés à 18h, alors que le record du 35,8 degrés du 5 septembre 1949 tient toujours. Un record qui sera battu ce mardi ? Jusqu'à 36 degrés sont annoncés à Lyon pour ce dernier jour caniculaire de la semaine.