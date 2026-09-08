Actualité
Canicule @Antoine Merlet

Jusqu'à 37,4 degrés relevés à Lyon : ce lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre

  • par Vincent Guiraud

    • Ce lundi 7 septembre a été la journée la plus chaude du mois jamais enregistrée à Lyon, avec 37,4 degrés relevés à la station Lyon 7e.

    C'était attendu, et c'est désormais officiel : cette canicule qui touche Lyon depuis la fin de la semaine dernière entre dans l'histoire météorologique. Ce lundi 7 septembre, il n'avait jamais fait aussi chaud pour un mois de septembre entre Rhône et Saône.

    Selon le site Info Climat, jusqu'à 37,4 degrés ont été relevés à la station ENS Lyon 7e ce lundi, dépassant largement le record de 36,1 degrés qui datait d'il y a seulement 3 jours, le vendredi 4 septembre. Mais cette station située dans le centre-ville de Lyon n'aura pas été la seule à connaître un record de températures pour un mois de septembre.

    A la station Lyon St Exupery, jusqu'à 36 degrés ont été relevés ce lundi à 16h. Un nouveau record après les 34,5 degrés de vendredi dernier et loin devant les 33,2 degrés du 14 septembre 1987, preuve que cette nouvelle canicule est bien historique à Lyon.

    Seule la station Lyon Bron n'a pas connu de nouveau record de chaleur. "Seulement" 35,5 degrés ont été notés à 18h, alors que le record du 35,8 degrés du 5 septembre 1949 tient toujours. Un record qui sera battu ce mardi ? Jusqu'à 36 degrés sont annoncés à Lyon pour ce dernier jour caniculaire de la semaine.

    à lire également
    Agression d'un couple après un match de l'OL : deux suspects jugés en février

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Agression d'un couple après un match de l'OL : deux suspects jugés en février 08:46
    Feux de forêts : le Rhône placé en vigilance orange 08:29
    Jusqu'à 37,4 degrés relevés à Lyon : ce lundi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de septembre 08:16
    Orages et canicule : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:39
    Un mardi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 36 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Vœu des échevins à Lyon : "C'est un moment un peu hors du temps" 07:00
    Article payant “La crise de la santé mentale est avant tout une crise culturelle et morale” 07/09/26
    Rhône : des travaux sur la RD27 vont perturber la circulation cette semaine 07/09/26
    Baignade à Confluence suspendue par la Métropole de Lyon : "Il faut défendre l’intérêt général", martèle Grégory Doucet 07/09/26
    Près de Lyon : un accident de la route mène les policiers au domicile d’un dealer de drogue 07/09/26
    Isère : des travaux menés sur la passerelle Pique-Pierre jusqu’en janvier 07/09/26
    Rhône : un éducateur de football agressé par un parent lors d’un match amical de jeunes 07/09/26
    La Maison Pralus mise sur Chalon-sur-Saône pour poursuivre son expansion bourguignonne 07/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut