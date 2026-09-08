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Sylvie Blès-Gagnaire (@Métropole de Lyon)

Sylvie Blès-Gagnaire prend la tête du groupe Grand Cœur lyonnais à la Métropole

  • par LR

    • L’élue succède à François-Noël Buffet, nommé Défenseur des droits, à la présidence du groupe métropolitain.

    Sylvie Blès-Gagnaire a été désignée présidente du groupe Grand Cœur lyonnais à la Métropole de Lyon. Elle succède à François-Noël Buffet, récemment devenu Défenseur des droits, dont le groupe salue "l’engagement et le travail accompli".

    Proposée par Véronique Sarselli, la nouvelle présidente assure vouloir être "disponible et pleinement engagée". Elle dit également vouloir veiller à "l’expression de chacun", à la mobilisation des compétences du groupe et au suivi de ses engagements dans la durée.

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