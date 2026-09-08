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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un mardi caniculaire et orageux à Lyon, jusqu'à 36 degrés attendus

  • par LR

    • C'est une nouvelle journée caniculaire et éprouvante qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 8 septembre 2026, avec des températures qui atteindront les 36 degrés.

    Il va encore faire très chaud ce mardi à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce 8 septembre 2026 le temps s'annonce lourd avec un risque orageux pouvant déborder des monts d'ici le soir avant l'arrivée d'un front la nuit suivante qui devrait faire nettement baisser la température.

    S'il fait déjà 21 degrés ce mardi matin le mercure s'envolera de nouveau jusqu'à 36 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 10 degrés au dessus des normales de saison avant une nette baisse des températures mercredi où il fera plus que 23 degrés l'après-midi.

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