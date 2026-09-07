Près de Lyon : un accident de la route mène les policiers au domicile d’un dealer de drogue

Suite à un accident à Vaulx-en-Velin, les policiers sont remontés jusqu’à un domicile rempli de produits stupéfiants.

Les faits se sont produits ce dimanche 6 septembre, aux alentours de 19h. Un homme a perdu le contrôle de son véhicule dans le secteur de la Grappinière, à Vaulx-en-Velin, dans l’est lyonnais. Dépêchés sur place, les policiers auraient tenté de s’adresser au conducteur, en vain, puisque ce dernier a commis un outrage avant de prendre la fuite.

Les forces de l’ordre ont tout de même réussi à identifier l’individu, qui était déjà connu des services de police, et se sont rendues à son domicile, aussi situé à Vaulx-en-Velin. Lors de leur perquisition, les agents du Groupe de sécurité de proximité (GSP) ont alors découvert une pièce infestée de stupéfiants. Selon les informations de nos confrères du Progrès, quatre kilogrammes de résine de cannabis, une arme de poing, ainsi que plus de 9 000 euros en espèces se trouvaient là-dedans.

Problème, l’homme qui a accueilli les agents n’était que le frère de l’individu recherché. Il a tout de même été placé en garde à vue. Le suspect principal est toujours en fuite.

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