Feux de forêts : le Rhône placé en vigilance orange

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Le Rhône, ainsi que deux autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux feux de forêts ce mardi 8 septembre 2026.

Alors que la canicule devrait toucher à sa fin ce mardi soir à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé trois départements en vigilance orange pour un risque élevé aux feux de forêts ce 8 septembre 2026.

Il s'agit du Rhône, de l'Ain et de la Loire. La Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier sont eux en vigilance modérée. Une situation qui devrait s'améliorer pour la journée de mercredi avec l'arrivée d'un front pluvieux et orageux ce mardi soir.

Plus aucun département d'Auvergne-Rhône-Alpes ne sera concerné par une vigilance aux feux de forêts mercredi