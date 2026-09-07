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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : des travaux sur la RD27 vont perturber la circulation cette semaine

  • par Corentin Lucas

    • Le Département du Rhône va réaliser des travaux d’entretien sur la RD27 à Saint-Forgeux dès ce lundi 7 septembre.

    Comme chaque semaine, le Département du Rhône réalise des opérations d’entretien sur les routes départementales. À partir de ce lundi 7 septembre, des travaux sont prévus sur la RD27 à Saint-Forgeux.

    Le chantier concerne des travaux d’entretien sur un ouvrage d’art. Les opérations doivent se dérouler jusqu’au lundi 21 septembre.

    Pendant ces travaux, la circulation sera alternée en semaine, afin de permettre aux équipes d’intervenir tout en maintenant le trafic sur cet axe. Le Département du Rhône indique avoir consacré 11 345 euros à cette opération.

    Lire aussi : Des travaux sur la ligne Lyon - Grenoble vont fortement perturber la circulation des TER

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