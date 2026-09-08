Orages et canicule : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés ce mardi 8 septembre par une vigilance orages, canicule ou pluie-inondation.

Alors que les fortes chaleurs sont encore présentes sur une portion sud-est de la France ce mardi 8 septembre, Météo France a placé le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche en vigilance jaune canicule.

L'activité orageuse sera également intense en fin de journée sur une large partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Rhône, l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche sont ainsi en vigilance jaune aux orages.

Enfin, l'Isère et la Savoie sont également en vigilance jaune pluie-inondation ce mardi.