Policier au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Lyon : face aux chiffres "catastrophiques" de la délinquance, les policiers manifestent ce samedi

  • par Clémence Margall

    • Le syndicat Alliance Police Nationale appelle à la mobilisation ce samedi 31 janvier à 11 heures place Maréchal Lyautey (6e arr.), pour dénoncer le manque de moyens alloués aux forces de l’ordre.

    Alors que le ministère de l’Intérieur a dévoilé les chiffres de la délinquance dans le Rhône hier et notait une importante dégradation dans plusieurs catégories d'infractions, les forces de l’ordre sont appelées à manifester ce samedi 31 janvier. Le syndicat Alliance Police Nationale donne en effet rendez-vous aux policiers à 11 heures sur la place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour dénoncer un bilan "catastrophique".

    "Cette situation n’est plus acceptable"

    Dans son communiqué, le syndicat estime que "malgré ces chiffres glaçants, les moyens alloués aux services de police demeurent insuffisants, inadaptés et inégalement répartis, privant nos équipes de la capacité réelle d’assurer la protection des Lyonnaises et des Lyonnais dans des conditions dignes et efficaces". Alors que plusieurs indicateurs de la délinquance bondissent, notamment celui des vols violents sans arme (+66 %) "plaçant le Rhône comme territoire le plus criminogène après Paris", "cette situation n’est plus acceptable", lance encore Alliance Police Nationale.

    Le syndicat de policiers assure enfin qu’il ne s’agit pas d’une "manifestation politique", mais bien d’un rassemblement pour "dénoncer la dégradation continue des conditions de travail de nos collègues et l’insuffisance des moyens face à l’explosion de la délinquance".

