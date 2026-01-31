Bébé tué à la soude caustique à Lyon : l'employée de crèche condamnée en appel à 30 ans de prison

Condamnée à 25 ans de prison en première instance pour avoir tué un bébé à Lyon en 2022 en lui faisant boire du déboucheur de type Destop pour "la faire arrêter de pleurer", l’employée de crèche a été condamnée vendredi 30 janvier à 30 ans de réclusion criminelle lors de son procès en appel.

Une ancienne employée de crèche a été condamnée vendredi en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir tué un bébé en lui administrant une dose massive de produit ménager à base d'acide. Après trois jours d'un procès éprouvant, la cour d'assises d'appel de l'Ain a estimé que Myriam Jaouen avait "donné volontairement la mort" à la petite Lisa, onze mois, en juin 2022. En première instance, la jeune femme avait été condamnée à 25 ans de prison pour torture et acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Le 22 juin 2022, Lisa, 11 mois, avait succombé à près de quatre heures de souffrances malgré les efforts acharnés des pompiers et des médecins, les voies respiratoires et l'appareil digestif brûlés au dernier degré. Myriam Jaouen, titulaire d'un CAP petite enfance, et d'une "immaturité" attestée plus tard par les psychiatres, âgée de 27 ans au moment du drame, était seule ce jour-là à accueillir les pensionnaires de la micro-crèche Danton Rêve du groupe People & Baby. Elle avait finalement reconnu avoir fait boire au bébé une partie d'une bouteille de ce produit éminemment corrosif "pour qu'elle s'arrête de pleurer".

Mais ses aveux n'étaient intervenus qu'après une série de mensonges, de l'ingestion de gouache par accident à la présence de seaux de désinfectant vers lesquels Lisa aurait rampé. Myriam Jaouen, recrutée trois mois plus tôt, était seule pour accueillir les petits ce matin-là. Comme de nombreux autres jours, selon des parents, dans une structure clairement "en sous-effectifs", soulignaient à l’époque les enquêteurs. La directrice de la crèche avait concédé à la barre l'"erreur de recrutement" d'une jeune femme qui "manquait d'expérience" et de "patience", "mal à l'aise avec un bébé dans les bras".

