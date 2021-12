Lyon : Euronews racheté par un fonds européen

La chaîne de télévision européenne Euronews, basée à Lyon, repasse dans l'escarcelle d'un fonds d'investissements européen, après six ans sous actionnariat égyptien.

Dans un communiqué publié vendredi 17 décembre, la chaîne de télévision Euronews, diffusée dans 160 pays et dont le siège est basé à Lyon, annonce plusieurs changements. Le plus notable est un changement d'actionnariat. Le fonds d'investissements portugais Alpac Capital va racheter l'ensemble des parts, soit 88 %, détenues par la filiale MGN de l'homme d'affaires égyptien Naguib Sawiris. Ce dernier était entré au capital de la chaîne en 2015.

"Alors que nous envisageons l'avenir avec confiance, la décision de l'investisseur européen Alpac Capital de racheter la participation de MGN dans Euronews est une preuve de confiance en notre stratégie et notre offre unique dans le paysage médiatique actuel. Cela renforce l'ADN européen d'Euronews et représente une opportunité importante pour le groupe d'assurer sa pérennité et son développement", indique Michael Peters, pour Euronews. Ce dernier, président du directoire depuis 2011, a été nommé président du nouveau conseil d'administration de la chaîne, qui remplace le conseil de surveillance. Un changement dans le type de gouvernance qui "n'est pas une demande du nouvel actionnaire".

L'équilibre pour 2023

En novembre 2020, Euronews avait dû recourir à un plan social pour faire face à une baisse de ses recettes publicitaires depuis le début de la crise du Covid-19. Une trentaine de salariés, dont une dizaine contraints, avaient quitté l'entreprise. Dans un communiqué, la chaîne annonce avoir redressé la barre en 2021, avec des pertes opérationnelles moins importantes que prévues. "Le résultat d'exploitation d'Euronews s'améliore de près de 20 % par rapport au budget prévisionnel. Les revenus publicitaires augmentent de 43 % et les revenus de publicité sur l'offre numérique sont en hausse de 67 %" avance un communiqué de la chaîne.

Et, même si la chaîne prévoit de rester en déficit pour l'année 2022, elle mise sur un équilibre retrouvé fin 2023. "