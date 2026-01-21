Un homme blessé par balles dans une épicerie à Villeurbanne

Un homme a été blessé par balles dans une épicerie de Villeurbanne mardi soir.

Un homme de 29 ans a été blessé par balles mardi soir à Villeurbanne. Selon Le Progrès, l'individu a été touché par trois coups de feu alors qu'il se trouvait dans une épicerie au 171 cours Tolstoï peu après 23 h. Une rixe aurait éclaté entre la victime et trois individus, une rixe au terme de laquelle les coups de feu ont été tirés.

Un salarié de l'épicerie était présent dans le commerce aux moments. Selon nos confrères, le conflit entre les quatre individus avait débuté aux abords de la place Grandclément. La victime a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot dans le 3e arrondissement de Lyon.

Un mis en cause âgé de 40 ans a été interpellé, tandis qu'une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte et confiée aux policiers de la Division de la criminalité territoriale. Deux étuis de calibre 9 mm ont été découverts sur les lieux.