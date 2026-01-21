Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Euroligue : l’Asvel encore dominée par Kaunas à l’Astroballe

  • par La Rédaction

    • Battue 96-77 par le Zalgiris Kaunas mardi soir, l’Asvel a concédé une quatrième défaite consécutive en Euroligue. Malgré une première période accrocheuse, les Villeurbannais ont cédé face à la puissance lituanienne.

    Toujours en quête d’un déclic européen en 2026, l’ASVEL a une nouvelle fois trébuché en Euroligue. Opposés au Zalgiris Kaunas, les Villeurbannais se sont inclinés 96-77 à domicile, comme à l’aller en Lituanie où ils avaient déjà subi une lourde défaite.

    Privée de Watson, malade, mais avec le retour de cadres ménagés en championnat, l’Asvel a pourtant tenté de résister. Mal entrée dans la rencontre (0-11), elle a su réagir grâce à un sursaut collectif pour revenir dans le match et limiter l’écart à la pause (41-45). Au retour des vestiaires, Kaunas a rapidement mis fin au suspense. Un cinglant 18-1 dans le troisième quart-temps a fait exploser la défense villeurbannaise. Dominée physiquement, l’Asvel n’a jamais pu inverser la tendance.

    Cette quatrième défaite consécutive, la troisième de suite à l’Astroballe, laisse les Villeurbannais englués à la dernière place du classement (6 victoires, 17 défaites) d'Euroligue. Ils tenteront de réagir dès vendredi face au FC Barcelone, avant un déplacement au Mans en championnat.

    Faire défiler vers le haut