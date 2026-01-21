Euroligue : l’Asvel encore dominée par Kaunas à l’Astroballe

Battue 96-77 par le Zalgiris Kaunas mardi soir, l’Asvel a concédé une quatrième défaite consécutive en Euroligue. Malgré une première période accrocheuse, les Villeurbannais ont cédé face à la puissance lituanienne.

Toujours en quête d’un déclic européen en 2026, l’ASVEL a une nouvelle fois trébuché en Euroligue. Opposés au Zalgiris Kaunas, les Villeurbannais se sont inclinés 96-77 à domicile, comme à l’aller en Lituanie où ils avaient déjà subi une lourde défaite.

Privée de Watson, malade, mais avec le retour de cadres ménagés en championnat, l’Asvel a pourtant tenté de résister. Mal entrée dans la rencontre (0-11), elle a su réagir grâce à un sursaut collectif pour revenir dans le match et limiter l’écart à la pause (41-45). Au retour des vestiaires, Kaunas a rapidement mis fin au suspense. Un cinglant 18-1 dans le troisième quart-temps a fait exploser la défense villeurbannaise. Dominée physiquement, l’Asvel n’a jamais pu inverser la tendance.

Cette quatrième défaite consécutive, la troisième de suite à l’Astroballe, laisse les Villeurbannais englués à la dernière place du classement (6 victoires, 17 défaites) d'Euroligue. Ils tenteront de réagir dès vendredi face au FC Barcelone, avant un déplacement au Mans en championnat.