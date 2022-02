Pierre Mignoni, l’entraîneur du Lou Rugby. (Photo by XAVIER LEOTY / AFP)

Sept ans après son arrivée à la tête de l’encadrement du Lou Rugby, le manager du club lyonnais de Top 14 a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière, comme officialisé par le club le 3 février. La saison prochaine on retrouvera Pierre Mignoni du côté de Toulon, dans les rangs du RCT.

Le Lou Rugby vit ses derniers mois en compagnie de Pierre Mignoni, à la tête de l’équipe depuis près de sept ans. Lors de son passage au club le manager sportif lyonnais aura permis au Lou de retrouver les sommets du Top 14 et la page de leur histoire commune n’est peut-être pas encore complètement terminée. Les Lyonnais sont actuellement 3e du championnat et devraient donc disputer les phases finales avec en ligne de mire le Bouclier de Brennus et le titre.

Un contrat de 4 ans

À l’issue de cette saison 2021-2022, les rênes de l’équipe lyonnaise seront confiées à Xavier Garbajosa et Pierre Mignoni reprendra de son côté le chemin de sa ville natale Toulon et d’un club qu’il a bien connu, le RCT. Officialisée ce mercredi dans un communiqué par le club toulonnais, l’arrivée de Mignoni devrait s’inscrire dans la durée puisque le manager a paraphé un contrat de 4 ans.

À Toulon, il aura le titre de directeur du rugby et co-entraînera l’équipe avec Franck Azéma, actuellement en poste. "Franck Azéma et Pierre Mignoni partageront l'ensemble des responsabilités et des enjeux de la politique sportive du RCT", précise le RCT. De son côté Franck Azéma s’est dit "persuadé qu'on peut faire du bon boulot ensemble, se nourrir de nos compétences".

