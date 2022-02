Lyon : une page se tourne, "après mûre réflexion" le LOU accepte de laisser partir Pierre Mignoni

Le LOU Rugby confirme le futur départ de Pierre Mignoni, le manager sportif, à la fin de la saison.

"Après de nombreux échanges et mûre réflexion, le LOU Rugby a donné son accord pour libérer le Manager Sportif lyonnais dès la fin de l’exercice en cours, à un an de la fin de son contrat", explique le LOU rugby ce jeudi soir dans un communiqué, confirmant une information sortie ce jeudi dans différents médias.

Lire aussi : Lyon : après 7 ans, l’entraîneur Pierre Mignoni va quitter le Lou Rugby, son remplaçant est connu

"Après sept ans de collaboration riches de nombreux succès, c’est incontestablement une page importante qui se tournera au sein du LOU Rugby en fin de saison, et il convient de saluer comme il se doit le rôle primordial de Pierre Mignoni dans la structuration sportive du club depuis son arrivée en 2015", ajoute le club lyonnais.

Incontestablement, Mignoni a installé le LOU parmi les meilleures équipes françaises ces dernières années. "L’aventure commune avec Pierre aura été belle et il restera de superbes souvenirs de son passage au LOU Rugby. Le club gardera une immense gratitude pour avoir tant contribué à sa progression lors de ses sept années lyonnaises et son héritage sera une base solide pour continuer à grandir et aller chercher les plus grands succès", estime Yann Roubert, le président du LOU rugby.

--

POUR ALLER PLUS LOIN

Yann Roubert, le président du LOU, était l'invité de la quotidienne de Lyon Cap', 6 minutes chrono, le 1er décembre 2021.