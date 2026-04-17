Lyon : elle n’a pas le temps d’arriver à l’hôpital, une femme accouche dans sa voiture

Une femme a accouché dans sa voiture ce vendredi matin au niveau de la montée de Choulans, dans le 5e arrondissement de Lyon. La maman et le bébé vont bien.

Tout est bien qui finit bien. Ce vendredi matin, aux alentours de 9 heures, les pompiers ont été appelés dans le 5e arrondissement de Lyon pour une femme qui accouchait dans sa voiture, au niveau de l’échangeur entre le pont Kitchener et le tunnel sous Fourvière, rapportent nos confrères d’actuLyon.

Le bébé était déjà né une fois les secours arrivés sur place. Lui et sa maman allaient tous les deux bien. Ils ont été emmenés à la maternité de Sainte-Foy-lès-Lyon.