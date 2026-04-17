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Le Premier ministre, Gabriel Attal. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Gabriel Attal attendu à Lyon le 28 avril pour une réunion publique

  • par C.M.

    • Quasi-candidat à l’élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal sera à Lyon le 28 avril pour une séance de dédicaces et des tables rondes à la Comédie Odéon (2e arr.).

    Avec la sortie de son livre "En homme libre" le 23 avril aux éditions de L’Observatoire, l’ancien Premier ministre et désormais chef des députés de la majorité présidentielle à l’Assemblée nationale, Gabriel Attal officialise à demi-mots sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.

    Et selon nos confrères du Progrès, Gabriel Attal est attendu dans la capitale des Gaules le 28 avril prochain dans le cadre d’une série d’événements organisé par le parti Renaissance qui se dérouleront à Strasbourg, Bordeaux et Lyon.

    Au programme, une séance de dédicaces, une "Nuits de la Nouvelle République" avec des conférences, des tables rondes et un seul en scène de 19 heures à 22 heures à la Comédie Odéon, dans le 2e arrondissement. Au cœur de ces échanges, la démocratie et le système éducatif. Brice Teinturier, directeur général délégué de l'institut de sondages Ipsos, et Blanche Leridon, directrice des études France de l'Institut Montaigne, compteront parmi les intervenants.

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