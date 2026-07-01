Haute-Savoie : une nouvelle étape pour l’enfouissement des réseaux à Plaine-Joux

Le Syane (établissement public des énergies et du numérique de Haute-Savoie) et le département de la Haute-Savoie entament une nouvelle phase dans le projet d'enfouissement des réseaux aériens de la Plaine-Joux.

Nouvelle phase d’enfouissement pour les réseaux aériens de la Plaine-Joux. Le Syane (établissement public des énergies et du numérique de Haute-Savoie), accompagné par le département de la Haute-Savoie, concrétisent un peu plus leur volonté de faire disparaître les réseaux aériens de la Plaine-Joux.

Le plateau de la Plaine-Joux est considéré comme un espace naturel remarquable dans le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles. "Dans ce contexte, la présence de réseaux aériens constitue une altération visuelle à la qualité paysagère du site", précise le communiqué. Le plateau traverse de nombreuses communes : Bogève, Onnion, Saint-Jeoire, Villard et Viuz-en-Sallaz.

Ce projet d’enfouissement des réseaux aériens électrique et de télécommunication entre dans le plan Nordique, l’objectif étant de "préserver durablement le cadre naturel du plateau, de sécuriser les infrastructures et d’améliorer l’intégration des équipements publics dans leur environnement".

Le plateau de la Plaine-Joux. ©Arnaud Lesueur via Passy Mont Blanc

Les trois étapes du projet

Ce programme a débuté en 2025 et s’achèvera à la fin de l’année 2026. Une première étape avait déjà été achevée au hameau de Plaine-Joux, et une seconde, entamée en 2025, a repris durant le printemps 2026 sur les secteurs de Borbieu et des Vuargnes, ainsi que sur les communes de Bogève, Onnion et Villard. Cette seconde phase représente 2 km de réseau électrique et 2,5 km de liaisons télécoms. Le coût total de cette deuxième étape s’élève à 1,25 million d’euros TTC, dont le département a contribué à hauteur de 870 000 euros.

À compter de l’automne 2026, une troisième phase débutera sur les secteurs de Granges Pagnoud et Chaîne d’Or, ainsi que sur les communes de Bogève, Saint-Jeoire et Viuz-en-Sallaz. Cette troisième étape représentera 2,5 km de réseau électrique, 2,2 km de liaisons télécom et la rénovation de huit éclairages publics. Le coût total s’élèvera à 1,3 million d'euros TTC, avec la participation du département de 810 000 euros. Cette dernière étape devrait se terminer en 2027.