Lyon : deux grimpeurs ont escaladé une tour du quartier de la Part-Dieu

Si vous avez aperçu tôt ce matin deux hommes escalader l'une des tours du quartier de la Part-Dieu, vous n'avez pas rêvé.

Ce dimanche 13 février, deux grimpeurs chevronnés ont gravi... la tour Silex 2 dans le quartier de la Part-Dieu à Lyon ! Ces grimpeurs de l'extrême, qui effectuent l'ascension sans sécurité et à mains nues, se font connaître sous le nom de Antoine Explore et Nébuleux sur le réseau social Instagram. Et ils n'en sont pas à leur coup d'essai, puisqu'il y a un peu moins d'un an, ils avaient déjà atteint le sommet de la tour Oxygène.

Une escalade réussie... mais interdite

Alors que le jour se levait, les passants ont pu apercevoir les deux grimpeurs s'atteler aux 129 mètres de haut de la tour Silex 2 (contre 115 pour la tour Oxygène). Une fois arrivés au sommet, les deux hommes de 23 et 24 ans ont été arrêté par la police, selon les informations du Progrès. Eh oui, la pratique est dangereuse mais surtout interdite ! D'ailleurs, sur l'une des vidéos partagés par Antoine Explore et Nébuleux, ils indiquent avoir été "repérés".