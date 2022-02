Villeurbanne : neuf enfants scolarisés à Ernest-Renan sont sans abri

Depuis janvier, de nouveaux enfants sans abri ont été scolarisés dans les écoles de Villeurbanne. Un collectif de soutien appelle à trouver des solutions d'hébergement pour eux et leurs familles.

Après l'occupation du gymnase de Cusset durant les vacances de Noël, le collectif "Renan sans toit" menace de récidiver pour accueillir neuf élèves de l'école maternelle Ernest-Renan, et leurs familles, actuellement sans domicile. Ces enfants sont scolarisés depuis le mois de janvier au sein de l'école villeurbannaise. Ils n'étaient pas connus du collectif au moment de l'action du mois de décembre dernier. Aujourd'hui, Renan sans toit dénonce une situation "urgente". "Même s'il y a eu quelques rayons de soleil cette semaine, il fait encore froid. Vivre dehors n'est pas acceptable", indique l'une des membres.

Une deadline pour le 28 février

Par ailleurs, le collectif s'indigne que "la résorption du bidonville de Cusset par le relogement des familles qui y vivent ne soit toujours pas une réalité". Celle-ci avait pourtant été annoncée pour début janvier. Les membres de Renan sans toit se disent "prêts à occuper à nouveau leurs écoles si aucune solution n'est trouvée d'ici le 28 février", date de la rentrée après les vacances de février.

Les solutions existent

En décembre dernier, le collectif, en lien avec l'association lyonnaise "Jamais sans toit", avait hébergé entre 20 et 30 enfants avec leurs familles, sans domicile, dans le gymnase de Cusset à Villeurbanne. Cette occupation avait permis "d'accélérer les choses", et une solution d'hébergement avait été proposée à toutes ces familles. "À l'hôtel ou en centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), par l'intermédiaire de la métropole et de l'État", indique le collectif.

