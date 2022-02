JO de Pékin : un Lyonnais et une grande chance de médaille à suivre demain

Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, le Lyonnais Dorian Hauterville et Jerome Laporal composent l’équipe de France de bobsleigh à quatre. (Photo de Johann GRODER / various sources / AFP) / Austria OUT

Coup d'oeil sur le programme de demain des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, avec l'entrée en lice du Lyonnais Dorian Hauterville, et la finale du patinage avec le duo Papadakis-Cizeron.

Ce lundi 14 février, quelques Français seront engagés sur les épreuves des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Parmi eux, le Lyonnais Dorian Hauterville, qui s'élancera en bobsleigh deux places à partir de 13h15 (heure française). À 31 ans, le sportif de la Plagne participe à ses deuxièmes JO, après Pyeongchang en 2018. Il fera aussi partie de l'équipe de bobsleigh 4 places, dont les épreuves auront lieu les 19 et 20 février.

Une médaille d'or en ligne de mire

Très attendu, le couple Papadakis-Cizeron risque de vous faire vibrer demain matin. Les patineurs d'Auvergne-Rhône-Alpes réaliseront leur danse libre à 5h28 précises. Le duo a pris la tête du concours de patinage artistique après la danse rythmique avec 90,83 points (et un record du monde au passage) lors de la journée d'hier. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron visent l'or demain matin, après leur deuxième place lors des JO de 2018.

Le biathlon en grande forme

Ce dimanche 13 février s'est terminé de la meilleure des façons pour l'équipe de France olympique. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet a remporté une médaille d'or en biathlon, sur l'épreuve de la poursuite. C'est sa deuxième médaille d'or durant ces Jeux olympiques d'hiver après celle en individuel, et la quatrième en tout (argent en sprint et en relais mixte). L'Aindinois Simon Desthieux termine 7e de cette poursuite et l'Isérois Émilien Jacquelin 9e. Cette journée a aussi été marquée par la médaille de bronze de l'équipe de France de ski de fond, dont font partie les deux skieurs de Haute-Savoie Hugo Lapalus et Maurice Manifica.