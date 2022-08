Lyon. Le festival de cinéma « hors normes » revient fin septembre

Ce festival dédié aux films « qui ne sont pas vus, ou rarement, ou mal » revient à Lyon pour une 13e édition qui se déroulera du 27 septembre au 2 octobre prochain au Périscope.

Organisé par le collectif lyonnais « Les Inattendus », l'événement entend donner leur chance à des films qui ont comme point commun de « n’avoir que peu d’opportunités de diffusion et par conséquent une destinée essentiellement souterraine ». Il se déroulera au Périscope dans le 2e arrondissement de Lyon, du 27 septembre au 2 octobre.

21 séances prévues

« Des films tournés en numérique, sur pellicule, des documentaires expérimentaux, des journaux filmés, des courts-métrages d’animation, des films d’ateliers… Des œuvres rigoureuses et maîtrisées mais aussi des films plus fragiles ».

Tel sera le programme de cette semaine consacrée aux films négligés, qui vont « à l’encontre des formes et des thématiques prisées par le marché de l’audiovisuel » : 21 séances sont prévues, dont 17 dédiées à la sélection 2022 et une séance spéciale « 60 ans de l'indépendance de l'Algérie".

Un concert de Tortuga Alada et Ingebrit Haker Flaten, et une performance mêlant cinéma et musique sont également prévus.