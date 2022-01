Lyon : deux condamnations et plusieurs relaxes après l’agression d’un policier à Gerland en 2020

Plus d’un an est demi après l’agression d’un policier, en juin 2020, la justice rendait ce mardi 4 janvier son verdict. Sur les dix prévenus, deux ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 30 mois de sursis, et huit ont été relaxés.

L’affaire dont le verdict était rendu ce mardi 4 janvier au tribunal de Lyon remonte à un soir de juin 2020, dans le quartier de Gerland. Alors qu’il rentre chez lui avec sa compagne, un policier est agressé et roué de coups par un groupe de plusieurs personnes. Au moment des faits, le policier blessé n’était donc pas en fonction, mais lors du procès il a affirmé qu’ils connaissaient sa fonction, ce qu’ont toujours démenti les accusés.

Un peu plus d’un an et demi après l’agression, deux prévenus ont été condamnés à 5 ans de prison, dont 30 mois assortis d’un sursis probatoire, rapporte Le Progrès. Les juges ne sont donc pas allés dans le sens des réquisitions du ministère public, qui demandait entre 2 ans et 2 ans et demi de prison ferme pour tous les accusés, sauf deux, pour qui il préconisait la relaxe. Faute d’éléments suffisants, les huit autres personnes qui comparaissaient dans ce dossier ont été relaxées.

