Pollution : la qualité de l'air est moyenne à Lyon ce mardi 4 janvier

La qualité de l'air est qualifiée de "moyenne" ce mardi 4 janvier à Lyon. Cependant, elle s'est légèrement améliorée par rapport à la veille, lundi.

"Mardi 4 janvier, une perturbation est enfin annoncée avec notamment des averses qui devraient traverser la région ainsi que du vent qui devrait se renforcer", détaille le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air. Ainsi, la qualité de l'air entre Rhône et Saône s'améliore légèrement et passe de dégradée à moyenne. Les émissions polluantes PM2.5, PM10 et NO2 devraient cependant être présentes à Lyon ce mardi.

Il faut attendre mercredi 5 janvier et le retour des conditions hivernales conjugué au renforcement du vent du nord pour "limiter l'impact sur la qualité de l'air qui devrait s'améliorer et être bonne à moyenne sur toute la région".