Deux célèbres adresses de Lyon placées en redressement judiciaire

Après la brasserie Le République, le Café du Pond vient d’être placé en redressement judiciaire, annonce son propriétaire Benjamin Lavorel.

Ce sont des annonces qui ne vont pas rassurer le milieu de la restauration lyonnaise. Alors que les propriétaires de la brasserie Le République, célèbre enseigne du 2e arrondissement de Lyon, ont annoncé le 4 novembre être placés en redressement judiciaire après de mauvais résultats et une difficulté à rembourser leurs prêts garantis par l’État (PGE), un autre établissement de Lyon connaît le même sort.

Le Café du Pond placé en redressement judiciaire

L’emblématique Café du Pond, situé place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement, est également placé en redressement judiciaire. Une décision prise par son propriétaire depuis 2020, Benjamin Lavorel, pour "faire face à l’hiver après un été compliqué", a-t-il indiqué à nos confrères de Lyon Décideurs. Et d’ajouter : "C’est nous qui avons demandé le redressement pour être plus sereins à propos de la trésorerie, des emplois, etc.".

Aurélien Liveneau, propriétaire du République reste toutefois positif. "C’est forcément une situation pénible à gérer, mais on reste optimiste. On a les moyens de s’en sortir, on va travailler, se serrer les coudes et maintenir le navire à flot", précisait-il à Lyon Décideurs.