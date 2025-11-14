Actualité
Le Café du Pond à Lyon. Google Maps

Deux célèbres adresses de Lyon placées en redressement judiciaire

  • par la rédaction

    • Après la brasserie Le République, le Café du Pond vient d’être placé en redressement judiciaire, annonce son propriétaire Benjamin Lavorel.

    Ce sont des annonces qui ne vont pas rassurer le milieu de la restauration lyonnaise. Alors que les propriétaires de la brasserie Le République, célèbre enseigne du 2e arrondissement de Lyon, ont annoncé le 4 novembre être placés en redressement judiciaire après de mauvais résultats et une difficulté à rembourser leurs prêts garantis par l’État (PGE), un autre établissement de Lyon connaît le même sort.

    Le Café du Pond placé en redressement judiciaire

    L’emblématique Café du Pond, situé place Maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement, est également placé en redressement judiciaire. Une décision prise par son propriétaire depuis 2020, Benjamin Lavorel, pour "faire face à l’hiver après un été compliqué", a-t-il indiqué à nos confrères de Lyon Décideurs. Et d’ajouter : "C’est nous qui avons demandé le redressement pour être plus sereins à propos de la trésorerie, des emplois, etc.".

    Aurélien Liveneau, propriétaire du République reste toutefois positif. "C’est forcément une situation pénible à gérer, mais on reste optimiste. On a les moyens de s’en sortir, on va travailler, se serrer les coudes et maintenir le navire à flot", précisait-il à Lyon Décideurs.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 11:50
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    d'heure en heure
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut