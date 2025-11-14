Actualité
lidl-magasin Lyon
Supermarché Lidl (@Photo d’illustration)

Isère : Lidl ouvre un supermarché à Meylan

  • par La Rédaction

    • Lidl inaugure son premier pôle commercial de proximité à Meylan, un ensemble mêlant supermarché, commerces et espaces verts.

    Lidl fait son entrée à Meylan avec un concept inédit : un pôle commercial pensé comme un lieu de vie, associant modernité, convivialité et respect de l’environnement. Le nouveau bâtiment, compact et innovant, accueille un supermarché de 1 549 m² installé au premier étage, tandis que le rez-de-chaussée regroupe des cellules commerciales complétant l’offre locale. Un parking réparti sur deux niveaux propose 81 places, dont 17 équipées de bornes de recharge.

    L’enseigne a mis l’accent sur la durabilité : structure en bois, toiture partiellement végétalisée et plus de 1 100 m² de panneaux photovoltaïques. Quarante arbres et 1 300 m² d’espaces verts renforcent l’intégration du site. Le magasin compte 50 salariés, en majorité nouvellement recrutés, et propose son assortiment majoritairement composé de marques distributeurs à prix accessibles.

    Avec cette implantation, Lidl renforce sa présence en Isère et poursuit son engagement dans la vie locale en soutenant notamment le club de handball de la commune.

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    d'heure en heure
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    Police Nationale à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Le syndicat de police Alliance saisit la préfecture pour faire annuler le Lyon Antifafest 14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut