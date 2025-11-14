Isère : Lidl ouvre un supermarché à Meylan

Lidl inaugure son premier pôle commercial de proximité à Meylan, un ensemble mêlant supermarché, commerces et espaces verts.

Lidl fait son entrée à Meylan avec un concept inédit : un pôle commercial pensé comme un lieu de vie, associant modernité, convivialité et respect de l’environnement. Le nouveau bâtiment, compact et innovant, accueille un supermarché de 1 549 m² installé au premier étage, tandis que le rez-de-chaussée regroupe des cellules commerciales complétant l’offre locale. Un parking réparti sur deux niveaux propose 81 places, dont 17 équipées de bornes de recharge.

L’enseigne a mis l’accent sur la durabilité : structure en bois, toiture partiellement végétalisée et plus de 1 100 m² de panneaux photovoltaïques. Quarante arbres et 1 300 m² d’espaces verts renforcent l’intégration du site. Le magasin compte 50 salariés, en majorité nouvellement recrutés, et propose son assortiment majoritairement composé de marques distributeurs à prix accessibles.

Avec cette implantation, Lidl renforce sa présence en Isère et poursuit son engagement dans la vie locale en soutenant notamment le club de handball de la commune.