À l’instar du 1er arrondissement de Lyon, le 6e arrondissement porte les stigmates des nombreuses dégradations commises par des casseurs lundi soir lors d’une manifestation sauvage.

Soirée de vives tensions lundi soir entre Rhône et Saône. Au concert de casserole plutôt festif, organisé vers 20 heures devant l’Hôtel de Ville pour protester contre la réforme des retraites alors qu’Emmanuel Macron s’adressait aux Français, ont succédé beaucoup de dégâts. Très mobile, un groupe de près de 800 personnes au plus fort de la soirée, selon la préfecture du Rhône, a manifesté dans les rues de la ville, du 1er au 4e, en passant par le 6e et le 3e arrondissement.

Des dégâts "beaucoup trop élevés"

Difficile ce mardi matin de saisir l’ampleur des dégâts causés par ce cortège "sauvage". Du côté des services de la préfecture, on glisse que les dégâts sont "beaucoup trop élevés pour avoir des chiffres exhaustifs".

La mairie du 1er vandalisée à #lyon en marge d’une manifestation sauvage contre la #ReformeDesRetaites ce lundi soir. La porte arrière a été fracturée et une poubelle en feu jetée à l’intérieur… pic.twitter.com/WlqBHjiEQa — Hadrien Jame (@hadrienjames) April 17, 2023

Certains sont toutefois plus visibles que d’autres. Comme dans le 1er arrondissement, où la mairie de quartier et le poste de police ont été attaqués par les manifestants. Difficile également de ne pas remarquer dans le 6e arrondissement les vitrines de magasins brisées et les voitures brûlées. Rue Montgolfier, peu avant l’angle avec le boulevard des Belges, deux véhicules de luxe ont été incendiés avant d’être éteints par les pompiers.

À ce stade, aucune interpellations n’a été conduite par les forces de l’ordre, qui ont enregistré deux blessés légers dans leurs rangs.