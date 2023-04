L'opéra rock Starmania revient sur scène à Lyon

Le célèbre opéra rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon, Starmania, revient sur scène à la Halle Tony Garnier toute la semaine, du 18 au 23 avril.

Le célèbre spectacle Starmania, créé par l'auteur-compositeur Michel Berger et le producteur canadien Luc Plamondon il y a plus de 40 ans, fait son grand retour sur la scène musicale, à la Halle Tony Garnier de Lyon du 18 au 23 avril. Toute la salle dansera au rythme de la musique. Le public aura l'occasion de faire un saut dans le passé en (ré)écoutant les incontournables de la chanson française "Les uns contre les autres", "SOS d'un terrien en détresse", "Quand on arrive en ville", "Le Blues du Businessman", "Le Monde est stone", "Besoin d'amour", et plus encore.

À la tête de la mise en scène artistique, on retrouve Thomas Jolly, nouveau metteur en scène de la comédie musicale : "Starmania est une œuvre hybride, qui articule plusieurs disciplines, la musique, le texte, la scène, la danse ; plusieurs formats, ancrés pour les uns dans la culture française et européenne, l’opéra, la tragédie, pour les autres issus de l’univers canadien -et américain- des lyrics et de la comédie musicale", explique-t-il.

Des places encore disponibles

Il reste encore des places pour découvrir l'opéra rock Starmania, entre 15 heures et 20 heures. Le prix des billets en vente oscille entre 29 euros et 99 euros en carré or.

Pour ceux qui ne peuvent pas participer à la comédie musicale cette semaine, Starmania sera de retour à Lyon du 9 au 13 octobre 2024 à la Halle Tony Garnier.