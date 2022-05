Lyon : des stages d'été pour les jeunes avec le magicien William Arribart

Cet été à Lyon, le célèbre magicien de la capitale des Gaules, William Arribart, propose des stages d'été pour les enfants et les ados.

Pour la sixième année consécutive, le magicien lyonnais William Arribart proposera des stages d'une semaine dans son école de magie, située dans le 6e arrondissement de Lyon. Deux sessions sont programmées : début juillet et fin août. Ces stages sont ouverts à tous les jeunes à partir de six ans. Véritables passionnés ou simples curieux, tous ceux qui souhaitent découvrir la magie ou se perfectionner sont bienvenus.

" Le gros avantage, par rapport à ce qu’ils pourraient apprendre en regardant des vidéos sur internet, c’est que je leur fais instantanément un retour sur la technique et la mise en scène ", explique le magicien. L'équipe technique de William Arribart intervient également pour parler de l'importance de la lumière ou encore des costumes.

Deux stages d'été à venir

Cet été, deux stages sont programmés à l'école de William Arribart. Le premier, du 4 au 8 juillet et le second du 22 au 26 août. Pour chaque session, deux groupes différents sont constitués : un pour les enfants et l'autre pour les ados.

" Au début, j’évalue leur niveau et j’adapte les séances. Le but, c’est qu’ils puissent réaliser un petit spectacle à la fin avec les tours qu’ils ont appris ", indique le magicien. Et, parfois, la magie opère de façon inattendue : " Les jeunes sont souvent mal à l'aise ou timides au départ et peu à peu, ils prennent confiance. Certains parents me disent que leurs enfants vont davantage vers les autres après les stages ", assure-t-il.

Une école de magie créée en 2016

William Arribart a débuté la magie à l'âge de six ans, en prenant des cours dans une école spécialisée, à Lyon. " Depuis, cette structure a fermé ses portes et j'ai décidé en 2016 de créer ma propre école ", explique le magicien.

Un projet qui, à l'époque, survenait juste après son élection en tant que meilleur magicien du festival international de talents en scène. " Je voulais transmettre ma passion et permettre à tous ceux qui le souhaitent de pouvoir découvrir cette discipline ", ajoute-t-il.

À l’époque, le jeune magicien a tout juste 18 ans. Il mise sur des classiques : en quelques heures, les participants apprennent à retrouver une carte perdue dans un paquet, faire disparaitre une pièce ou changer la couleur d’un élastique. Six ans plus tard, l’école de magie s’est développée. Aujourd'hui, les cours sont dispensés tout au long de l’année.

Informations pratiques

Où? : École de magie William Arribart, au 94 rue des Charmettes, 69006 Lyon

Quand? : du 4 au 8 juillet ou du 22 au 26 août

Pour qui? : les enfants à partir de 6 ans et les ados

Tarif : 179 € pour un stage d’été de 5 jours (15h au total)

Contact : 04 83 43 63 44

Site internet : https://www.coursdemagielyon.fr