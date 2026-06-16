À la suite de difficultés économiques liés à son secteur, le groupe de presse Ecomédia a souhaité se placer temporairement sous la protection du tribunal de commerce.

Ecomédia a fait de l’actualité économique locale sa spécialité avec des titres de presse qui s’inscrivent dans une longue histoire. Le tout premier d’entre eux, Le Courrier de l’Ain, voit le jour en 1821. Le journal Les Alpes l’épaule à partir de 1869. Depuis 2018, les titres ECO Savoie Mont Blanc, ECO de l’Ain et L’Extension (Suisse) sont réunis sous une marque commune : GROUPE ECOMEDIA. Il couvre alors la Haute-Savoie, la Savoie, l’Ain, le Nord-Isère et la Suisse romande. Le groupe indépendant grandit et diversifie ses activités en créant notamment une station de radio et en s’implantant dans des pays francophones d’Afrique, comme le Burkina Faso.

Mais le groupe, situé à Annecy, connaît alors de grandes difficultés. Dans un article paru le 12 juin 2026, la rédaction explique souffrir d’un « contexte global provoquant une baisse de la publicité » ainsi que du « déclin progressif de la presse papier ». Elle explique également que le placement en redressement judiciaire date du 5 juin 2026. Un plan de restructuration stratégique est engagé au sein du groupe. Une importante partie de son actualité sera disponible sur son site web, tandis que l’information approfondie sera renforcée dans les éditions papier. Engagée en faveur d’une information locale et indépendante, la rédaction ne semble pas envisager l’idée d’une reprise privée.

La rédaction rappelle que d’autres titres similaires ont connu des mutations majeures ces derniers mois, comme la disparition de La Tribune Bellegarde, la suppression de l’édition papier de La Savoie ou encore le rachat du Faucigny et de L’Hebdo des Savoie.

Contacté, l’ancien rédacteur en chef d’Ecomédia, Éric Renevier, n’a pas souhaité s’exprimer sur la situation. Contactés également, Olivier Bloch, dirigeant du groupe, ainsi que Sylvie Bollard, élue du CSE et journaliste, n’ont pas répondu à nos sollicitations.