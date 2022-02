"Auvergne-Rhône-Alpes est une vitrine gastronomique" (vidéo)

Stéphanie Pernod est l'invitée de "6 minutes chrono", le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. La première vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes détaille par le menu le "Centre d’excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche".

Un "Clairefontaine de la gastronomie". Comme les footballeurs de l'équipe de France ont leur centre d'entraînement, les cuisiniers et les métiers de bouche auront le leur. Le Centre d’excellence Auvergne-Rhône-Alpes de la gastronomie et des métiers de bouche a pour objectif de doter les cuisiniers français et l'ensemble des professionnels de ces filières de conditions optimales dans le but de préparer les concours internationaux.

25 millions d'euros pour continuer à être une vitrine gastronomique

L'idée est née d'un échange entre Laurent Wauquiez, le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, et Davy Tissot, le lauréat lyonnais du Bocuse d'Or 2021. Certes, la France remportait le plus grand concours de cuisine de la planète mais il fallait désormais être compétitif avec d'autres pays, notamment les pays nordiques, et avoir un lieu pour entraîner des jeunes qui souhaitent préparer des concours.