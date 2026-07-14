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LFI défend Elisa Ngoudjou, élue du 8e arrondissement accusée d’avoir filmé ses opposants. (Photo by Matthieu Delaty / Hans Lucas via AFP)

Lyon : des militants insoumis agressés lors du bal des pompiers, un élu Cœur lyonnais mis en cause

  • par Clémence Margall

    • Dans la nuit du 13 au 14 juillet, des militants insoumis auraient été agressés au bal des pompiers organisé à la caserne Corneille, dans le 3e arrondissement. Des "insultes racistes et xénophobes" auraient été tenues.

    Plusieurs jeunes militants auraient été agressés au bal des pompiers organisé à la caserne Corneille, dans le 3e arrondissement de Lyon, dans la nuit du 13 du 14 juillet, affirme la France Insoumise (LFI) ce mardi dans un communiqué.

    Sans jamais le citer directement, préférant décrire un "élu Cœur lyonnais du 3e arrondissement et également président de l’UNI Lyon", LFI assure que Loïs Turpin faisait partie des agresseurs présumés.

    Lire aussi : Alerte à la bombe au siège national de LFI, Anaïs Belouassa-Cherifi dénonce un "déferlement de violence"

    "Des insultes racistes et xénophobes ont été tenues"

    "Selon les témoignages recueillis à ce stade, des insultes racistes et xénophobes ont été tenues", indique encore LFI, tandis que les personnes concernées font également état de "crachat" et "d’un coup porté à la tête de l’une d’entre elles", qui se serait ensuite rendue à l’hôpital de la Croix-Rousse. Les victimes et témoins devraient déposer plainte "dans les prochaines heures", poursuit le communiqué.

    "Les faits sont particulièrement graves. Ils appellent à ce que toute la lumière soit faite par les autorités compétentes", déclare la France Insoumise. Et d’ajouter : "Aucun mandat électif, ni aucune responsabilité militante ne sauraient justifier des comportements violents ou des propos racistes et discriminatoires."

    Elle demande enfin "aux organisations concernées de condamner ces actes sans ambiguïté et d’en tirer les conséquences."

    Lire aussi : Lyon : menacés de mort et de viol, des militants insoumis dénoncent une "banalisation de la violence"

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