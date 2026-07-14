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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Métropole de Lyon : plusieurs travaux prévus sur les routes cette semaine

  • par LR

    • Plusieurs travaux vont perturber la circulation automobile sur certains axes autour de Lyon demain, mercredi 15 juillet, et jeudi.

    Alors que les Lyonnais ont pu profité d’un week-end prolongé et du 14 juillet, le retour sur la route de l’agglomération pourra être perturbé par endroits entre demain, mercredi 15 juillet, et jeudi. Ce sera notamment sur l’A43. La circulation sera, en effet, interdite en direction de Lyon, entre le nœud de Manissieux et Bron Aviation (diffuseur n° 4), pour des travaux d'entretien entre 21 heures et 6 heures le lendemain.

    Ces deux mêmes jours, la circulation sera interdite dans les deux sens de la circulation, entre Givors Montrond (diffuseur n° 9.3) et Saint-Martin-la-Plaine (diffuseur n° 11), pour des travaux d'entretien entre 21 heures et 5 heures.

    Enfin, les 15 et 16 juillet, la circulation sera réduite sur l’A42 en direction de Genève, entre Saint-Maurice-de-Beynost (diffuseur n° 5) et le nœud de la Boisse, de 9 heures à 16 heures.

    Lire aussi : Travaux d'été à Lyon et Villeurbanne : les principaux chantiers qui vont perturber vos déplacements

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