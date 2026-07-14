Rhône : on lui reproche de travailler le 1er mai, un vigneron frappe un homme au visage

Un vigneron d’une cinquantaine d’années a été condamné jeudi 9 juillet pour avoir frappé en plein visage un homme qui lui reprochait de travailler le 1er mai.

À la barre du tribunal de Villefranche-sur-Saône (Rhône), l'homme a assuré n’avoir rien fait. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, un vigneron d’une cinquantaine d’années a été condamné jeudi 9 juillet pour avoir donné un coup-de-poing à un homme le 1er mai dernier. Ce jour-là, la victime, qui se rendait dans un petit village du Beaujolais, aurait croisé la route de l’accusé au volant de son tracteur, avant de lui conseiller de ne pas faire de bruit en ce jour férié.

Le vigneron serait alors sorti de son véhicule et aurait frappé l’homme au nez. Ce dernier serait ensuite tombé au sol. Si aucun témoin n’a pas pu constater le coup-de-poing, ils ont toutefois aidé la victime à se relever. Une personne présente sur les lieux aurait même entendu l’accusé dire à la victime : "Ça t’apprendra, la prochaine fois tu ne viendras pas." Les blessures au nez ont par ailleurs été constatées par un médecin, qui a également délivré trois jours d’incapacité totale de travail à la victime.

Déjà connu des services de police pour des faits de violences, le vigneron a été condamné à 700 euros d’amende. L’audience sur intérêts civils est, elle, fixée en mai 2027. L’accusé devra également verser la somme de 500 euros de provision à la victime qui souffre toujours de déficience visuelle.