Des coups de feu ont été tirés dans le parc Georges Bazin, dans le 3e arrondissement de Lyon, au cours du week-end précédent.

L'entrée du parc Georges Bazin, dans le 3e arrondissement de Lyon, a été visée par des coups de feu durant le week-end du 26 et 27 avril, selon actuLyon. Une dizaine d'impacts de balles ont été retrouvés sur les grilles et sur un caisson électrique. Des étuis et des restes de munitions ont notamment été saisis sur place par les forces de l'ordre.

D'après nos confrères, les tirs auraient été entendus dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 5h30. Aucune blessé ne serait à déplorer. Une enquête a été ouverte pour tenter de faire la lumière autour de ces tirs.

