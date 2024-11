La descente de la Sarra, classique du Lyon Urban Trail by night de Lyon

Près de 8000 coureurs sont attendus dans les rues du Vieux-Lyon ce samedi 2 novembre pour le Lyon Urban Trail by night. Une course de nuit, qui commencera à 18h et qui engendre des modifications de la circulation dans le secteur.

Les rues du Vieux-Lyon se préparent à accueillir les quelque 8000 coureurs du Lyon Urban Trail by night, ce samedi 2 novembre. Si certaines rues, dont la rue de l'Antiquaille et la rue Cleberg sont déjà fermées depuis 8 heures ce matin ; de nombreuses autres vont l'être à partir de 18h et jusque tard dans la soirée.

La rue des Farges, la montée du Chemin Neuf, la rue de Trion ou encore la rue des Macchabées seront fermées à la circulation jusqu'à 20h30. Tout comme la rue Pierre Marion, que les clients des restaurants pourront tout de même traverser sur présentation d'un "pass".

La rue des Chevaucheurs et la montée de Choulans (dans le sens montant à partir du croisement avec l’Avenue Debrousse jusqu’au carrefour Rue de Trion) seront inaccessibles aux voitures jusqu'à 23h. La montée du Télégraphe, la Rue du Cardinal Gerlier, la rue du Bas de Loyasse seront quant à elles fermées jusqu'à minuit.

Un conseil donc : privilégiez le funiculaire et la marche à pied pour vous déplacer dans le Vieux-Lyon ce soir. Le détail des rues fermées est à retrouver sur le site internet du Lyon Urban Trail.

